Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine katıldıkları ve örgüte finansman sağladıkları iddia edilen iş adamı, esnaf ve meslekten ihraç edilen kamu çalışanları hakkında gözaltı kararı verilmişti. Geçtiğimiz günlerde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 25 şüpheli haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adliyeye sevk edilmişti. Zanlılardan 17’si adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.