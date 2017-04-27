YSK, 16 Nisan referandumunun kesin sonuçlarını açıkladı. Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Sadi Güven, “’Evet’ oyu verenlerin oranı yüzde 51.41, ‘hayır’ oyu verenlerin oranı yüzde 48.59 olarak gerçekleşmiştir” dedi.
YSK referandumun kesin sonuçlarını açıkladı
27.04.2017 - 20:59 | Son Güncelleme: 27.04.2017 - 20:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kesin referandum sonuçlarını açıkladı.
Etiketler : ysk,referandum,
468407 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/468407.aspx
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