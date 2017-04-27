YSK, 16 Nisan referandumunun kesin sonuçlarını açıkladı. Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Sadi Güven, “’Evet’ oyu verenlerin oranı yüzde 51.41, ‘hayır’ oyu verenlerin oranı yüzde 48.59 olarak gerçekleşmiştir” dedi.