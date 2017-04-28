Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yeniden üye olacağı tarih belli oldu. Haftasonu Hindistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı'nın Ankara'ya döndükten sonra 2 Mayıs tarihinde yeniden AK Parti'ye üye olacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs'ta AK Parti'ye üye olacak
28.04.2017 - 13:42 | Son Güncelleme: 28.04.2017 - 13:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kurucusu olduğu AK Parti'ye 2 Mayıs tarihinde üye olacağı açıklandı.
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468608 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/468608.aspx
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