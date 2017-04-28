Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yeniden üye olacağı tarih belli oldu. Haftasonu Hindistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı'nın Ankara'ya döndükten sonra 2 Mayıs tarihinde yeniden AK Parti'ye üye olacağı açıklandı.