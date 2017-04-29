Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım sık sık Afrikalı liderlerini uyarırken; Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de FETÖ’nün nifak hareketi konusunda Afrika ülkelerine mesaj gönderdi. Gambiya Yüksek İslam Konseyi Başkanı Muhammet Lamin Touray ve beraberindeki heyet ile bir araya gelen Görmez, FETÖ yapılanmasının iç yüzünü anlattı. Kötülüğün çeşitli kılıklara girerek ülkeleri ve coğrafyaları karıştırdığını söyleyen Görmez “Şeytanın ülkeleri ve toplumları kandırmak için başvurduğu en kötü yol, iyilik görüntüsü altında gelmesidir. Türkiye’de 15 Temmuz’da kendi ülkesine kötülük yapan bu FETÖ hareketi, iyilik görüntüsü altında sizin de ülkelerinize geldi. Bunlar sizin de çocuklarınızı çaldı” dedi. FETÖ ile mücadele konusunda tavsiyelerde de bulunan Görmez, “FETÖ’nün ülkenizdeki faaliyetlerinden de haberdar olmanız gerekir. Bu hareket uzun yıllar sonra uluslararası bir organizasyon olduğu bütün yönleriyle ortaya çıkmıştır. Afrika’da kardeşlerimizin bunlara izin vermemeleri gerekiyor” uyarısında bulundu. Damla Peker ANKARA