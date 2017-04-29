Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Tunceli/Aliboğazı'nda operasyonda 15'i ölü olarak ele geçirilirken 2'si yaralı, 12 terörist de teslim oldu. Başarıyla sonuçlanan operasyondan dönen kahraman askerlerimiz, alkışlar arasında geldikleri birliklerinde mehterli karşılamayla selamlandı.

Öte yandan; çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 14 yıldır bölgede faaliyet yürüten örgütün Ovacık sorumlusu olduğu bildirildi.

Bugün sabah saatlerinde tamamlanan Aliboğazı operasyonu sonuçları Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı bir açıklama ile duyuruldu. Valilik açıklaması şöyle:

"Hozat 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince ilimiz Aliboğazı Bölgesi'nde bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-85 operasyonu kapsamında, 27 Nisan 2017 tarihinde teröristlerle sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada; 2 erkek terörist ölü olarak ele geçirilmiş, 2 bayan terörist yaralı, 6 sağ (3 bayan 3 erkek) terörist teslim olmuştur.

BİR ASKERİMİZ YARALANDI

1 kahraman askerimiz ise operasyon esnasında hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Askerimizin sağlık durumu iyi olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Ayrıca askerimizi yaralayan terörist çatışma sırasında ölü olarak ele geçirilmiştir.

28 Nisan 2017 tarihinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Aliboğazı bölgesinde teröristlerin barındığı iki ayrı sığınak tespit edilmiş, tespit edilen sığınakların çevresi güvenlik güçlerimizce kuşatılmış ve teröristlere teslim olmaları yönünde çağrıda bulunulmuştur. 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmış, çıkan çatışmada 6 (5 bayan 1 erkek) terörist ölü olarak ele geçirilmiş, 4 erkek terörist ise güvenlik güçlerimize teslim olmuştur.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede devam eden arama/tarama faaliyetleri neticesinde; 9 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 1 M-16 piyade tüfeği, 2 el bombası, 4 roketatar sevk fişeği, 438 kalaşnikof fişeği 37 M-16 piyade tüfeği fişeği, 2 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 38 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 el telsizine bağlantılı el yapımı patlayıcı devresi 1 güneş paneli, 1 jeneratör, 5 palaskaya takılı kütüklük, 1 televizyon ve çok sayıda yaşamsal malzeme ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelere Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile el konulmuştur.

27 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Sonuç olarak Aliboğazı Bölgesi'nde yapılan operasyonlarda; 8 terörist ölü olarak ele geçirilmiş, 2'si yaralı olmak üzere 12 terörist güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. 26 Nisan 2017 tarihinde İlimiz Pülümür İlçesi Kızılmescit Bölgesi'nde yapılan operasyonlarda ise 7 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Böylece ilimizde son üç günde yapılan operasyonlarda 27 terörist etkisiz hale getirilmiştir."