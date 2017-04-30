İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda ikisi Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda ikisi Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirildi. Zanlıların, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İzmir'de eylem hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
1 Mayıs'ta eylem hazırlığı yapan DEAŞ'lılara operasyon
30.04.2017 - 08:16 | Son Güncelleme: 30.04.2017 - 08:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla ikisi Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İzmir'de eylem hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi.
Etiketler : 1 mayıs,deaş,operasyon,haberler,
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