İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda ikisi  Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Sabah saatlerinde eş zamanlı  operasyon düzenledi.  Operasyonda ikisi Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman  ve materyal ele geçirildi. Zanlıların, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İzmir'de eylem  hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle  Mücadele Şubesine götürüldü.