Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’yi DEAŞ’la iş birliği hâlinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar sebebiyle Wikipedia’ya erişim engellendi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamada Wikipedia’ya söz konusu içeriklerin kaldırılması için uyarılar yapıldığı ancak sitenin ısrarla bu tür içerikleri kaldırmaya yanaşmadığı belirtildi. Açıklamada “Teröre karşı iş birliği yapmak yerine, Türkiye’ye uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin parçası olarak hareket eden bir bilgi kaynağı hâline gelmesi” gerekçesiyle Wikipedia’ya erişim engeli uygulamasına başvurulduğu bildirildi. İçeriğinde mahkeme kararları da bulunan Türkiye’nin taleplerinin yerine getirilmesi halinde siteye erişim engelinin kaldırılacağı vurgulandı. Uzun süredir, çeşitli sosyal medya şirketleri ve internetin yayın organları ile de temaslarını yoğunlaştıran Türkiye, uluslararası sitelerin Türkiye’de temsilcilik açmasını, uluslararası hukuka uygun davranmasını ve mahkeme kararlarını uygulamasını istiyor.