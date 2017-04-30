Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile bazı ilgililer uğurladı.

Özel uçak "TUR" ile saat 11.25'te hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Hindistan'a gitti.