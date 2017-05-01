Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, ülkemiz genelinde olduğu gibi İstanbul’da çeşitli etkinliklerle kutlanacağı belirtilerek kutlamaların huzur ve barış içerisinde yapılması için bir dizi tedbirin alındığı ifade edildi. Vatandaşların güvenliğinin sağlaması amacıyla 30 bin 101 Emniyet mensubunun görevlendirildiğine dikkat çekildi. Açıklamada; “Vatandaşlarımızın günlük hayatının aksamaması için saat 05.00 itibarıyla sadece Osmanbey, Taksim ve Şişhane Metro istasyonları kapalı kalacak; metro, bu istasyonlardan transit geçiş yapacaktır. Ayrıca Kabataş-Taksim Füniküler hattı ve Karaköy-Tünel Füniküler hattı ile Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy İskeleleri (Dentur ve Turyol İskeleleri dahil) hizmet vermeyecektir. İptal edilen seferlerin haricinde ilimizde toplu ulaşım vasıtaları hizmetlerine devam edecektir.” denildi. 1 Mayıs dolayısıyla bugün saat 04.00’dan kutlamalar sona erene kadar Bakırköy ve Beyoğlu’nda bazı yolların trafiğe kapatılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların izin verilen alanlar dışındaki toplanma çağrılarına itibar etmemeleri istenildi.

Bu arada, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Taksim Meydanı’nın etrafı güvenlik önlemleri kapsamında demir bariyerlerle kapatıldı.

16 PROVOKATÖR GÖZALTINDA

Öte yandan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C’nin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde toplanacak grupların içerisine girerek, taşlı ve sopalı korsan gösteri başlatacakları, kutlamaları provoke edeceği iddiası üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.