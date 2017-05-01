Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Mamak 28. Mekanize Piyade Tugayı’nda kalkışmanın anlatıldığı iddianamede, cuntacıların kullandıkları bir tankın namlusuna, polis aracını takıp halkın üzerine sürdüğü ortaya çıktı. Tank taburunda görev yapan Özdemir D. tanık ifadesinde, kışlaya daha önce gelmeyen askeri malzeme ve kripto cihazlarının Haziran ayında geldiğini söyledi. Tank taburunda görevli cuntacı Nuri Büyükyazıcı’nın tanklara kriptolu iletişim sağlayan koordinat belirleme, kriptolu iletişim kurma, frekans atlatmalı çağrı sistemleriyle irtibat kuran telsizler taktırdığını kaydeden Özdemir D. “Bu telsizler kriptolu görüşme sağlıyor. Kriptolu telsizler bölük komutanına tahsisli çift antenli tanklara takıldı” dedi.