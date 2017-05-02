Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

Hükûmet, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi”ne uyum için gerekli olan yasaların çıkarılması için kolları sıvadı. MHP ile referandum sürecindeki birlikteliğin uyum yasaları sürecin de devam etmesi beklenirken CHP’ye de çağrı yapılacağı belirtiliyor. Başbakan Yıldırım, geçtiğimiz hafta MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek uyum yasaları ile ilgili süreci değerlendirmişti. Uyum yasaları için önceliğinin uzlaşma olduğunu açıklayan Yıldırım’ın mümkün olan en geniş mutabakatın sağlanması için önümüzdeki günlerde CHP’ye çağrı yapması bekleniyor.

2019’daki seçimlere kadar yasalardaki yaklaşık 2 bin maddede yeni anayasaya uygun değişiklik yapılması gerekiyor. Yürürlüğe giren anayasa değişikliğini takiben en geç altı ay içinde TBMM içtüzüğünde değişiklikler yapılacak. Sadece 209 yasa içerisinde ‘Başbakan’ kelimesi geçtiği için değiştirilecek. Aynı şekilde Askerî Ceza Kanunu’nda da, “askerî mahkeme” ibaresi geçen 50’ye yakın maddede değişiklik yapılacak.

Her bakanlık kendi alanlarını ilgilendiren değişikliklerle ilgili taslak çalışmaları Başbakanlığa sunacak. Başbakanlık ise düzenlemeleri Bakanlar Kurulunda ele aldıktan sonra Meclis’e sevk edecek. Değişikliklerle birlikte gereksiz düzenlemeler de tespit edilerek iptal edilecek.