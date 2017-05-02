Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şüphelilerin arasında halen Mardin Emniyeti'nde görev yapan 3.sınıf Emniyet Müdürü ve çeşitli illerde görevli polislerin yer aldığı belirlendi.Soruşturma kapsamında Mardin Artuklu'da 2, Nusaybin'de 4, Aydın'da 1, İstanbul'da 2 ve Şırnak'ta 12 kişi hakkında gözaltı karar var.Ayrıca suçta kullanılan TIR, kamyon ve binek araç olmak üzere 59 taşıya el konuldu.
PKK'nın finans kaynaklarına büyük operasyon
02.05.2017 - 09:51 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 09:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
PKK/PYD'nin finans kaynaklarının ortaya çıkarılmasına yönelik Mardin'de düzenlenen 55 ayrı operasyonda 1 milyon paket kaçak sigara yakalandı.
Etiketler : PKK finans kaynakları,mardin,
469610 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/469610.aspx
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