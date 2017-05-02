Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’den terör örgütü PYD’nın YPG uzantısı tarafından sınır karakollarına saldırıların artması üzerine Suriye’nin Afrın ilçesine komşu olan Kilis’te, sınır birlikleri alarma geçti. YPG bölgesinin Türkiye tarafına bir yandan duvar örme işlemleri hızlandırılırken, bir yandan da çok sayıda iş makinesi sınır hattındaki kritik bölgelerde yol genişletme ve düzenlemeye başladı. Onlarca kamyonu ve iş makinesi kritik bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırırken, zırhlı araçlar kritik yerlere konuşlandırıldı. İş makineleri çalıştığı bölge ile duvar örülmesinin yapıldığı alanlarda zırhlı araçlar devriye geziyor. Son birkaç gündür, iş makinelerinin yoğun bir şekilde sınır hattında çalıştıkları öğrenildi. Kilis’ten- Hatay’ın Hassa ilçesine kadar olan sınır hattının güçlendirilmesi için çalışmaların yoğunlaştığı bildirildi.