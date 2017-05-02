Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD denetimindeki Afrin bölgesinden hudut karakollarına yönelik saldırıların ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır hattında önlemler artırıldı. Güvenlik amacıyla duvar örülmesine devam edilen sınır hattına yeni yollar açılırken, kritik noktalara da zırhlı araçlar konuşlandırıldı.

ALARM DURUMUNA GEÇTİLER

Terör örgütü PYD’nın silahlı kanadı YPG tarafından hudut karakollarına yönelik roket ve havanlı saldırıların ardından Suriye'nin Afrin kentine komşu Kilis'te güvenlik güçleri alarm durumuna geçti. Terör örgütü PYD denetimindeki Afrin sınırında bir yandan güvenlik duvarı örülmesi çalışmaları sürerken, bir yandan da iş makineleriyle sınır hattında yol genişletme ve düzenleme çalışmaları yapılıyor.

ZIRHLI ARAÇLAR ORADA

Onlarca iş makinesinin sınır hattındaki çalışmaları sırasında askerler de zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alıyor. İş makinelerinin çalıştığı bölge ile duvar örülmesinin yapıldığı alanlarda zırhlı araçlar da sürekli olarak devriye görevi yürütüyor.

Askerin teyakkuz durumuna geçtiği gelişmelerin ardından Afrin sınırının kritik noktalarında zırhlı araçlar da YPG'li teröristlerin olası saldırılarına karşı kritik noktalara konuşlandırıldı.