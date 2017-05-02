Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin mahrem memurları olduğu iddia edilen şahısları yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Zonguldak Adliyesi’nde görevli Yazı İşleri Müdürü H.A., zabıt katipleri E.A. ve Ş.K. ile mübaşir M.G., Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda görevli memurlar O.A., B.T. ile kalorifer görevlisi Y.B., Devrek Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezinde görevli memurlar H.İ.G., G.H. ve O.T. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, 1 kişinin de arandığı öğrenildi. Öte yandan bir zabıt katibinin evinde yapılan aramada B serisi 1 dolar ele geçirildi.