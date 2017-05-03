Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TUSKON ve üye şirketlerine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması sonucunda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay’ın 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü’nün de bulunduğu diğer 83 iş adamının ise örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmaları istendi.