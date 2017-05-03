TUSKON ve üye şirketlerine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması sonucunda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay’ın 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü’nün de bulunduğu diğer 83 iş adamının ise örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmaları istendi.
Gülen, Meral ve Günay’e 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
03.05.2017 - 14:54 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TUSKON’a yönelik FETÖ soruşturmasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve Genel Sekreteri Muhammet Günay’ın 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
Etiketler : Gülen,Meral ve Günay,
470031 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/470031.aspx
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