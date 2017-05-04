Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Cumhuriyet Savcısı Muhammet Akif Ongun, FETÖ kapsamında tutuklanan Atalay Demirci hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Savcı iddianamesinde Demirci hakkında, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamalarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianamede, Hakan Şükür ve kendisinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in oğlu olduğunu söyleyen Enes Kanter’le yapmış olduğu Twitter konuşmalarına yer verildi. Konuşmalarda, Şükür’ün direkt mesaj yoluyla ‘bana yardım etmiyorlar’ demesi üzerine Demirci’nin de teselli ettiği belirtildi. Şükür’ün attığı mesajda ayrıca, ‘Kullan at. Benim alanıma bakıyorum, hâlime bakıyorum, sıfırlandık. Ev, araba, avukat... Boyuna masraf kimse yardım etmedi. Ona da gittim ve boş döndüm. Bizimle uğraşacak vakti yok. Çok sıkıldım’ ifadelerini kullandığı görüldü. Kanter’in ise Twitter’dan Demirci’ye ‘Çok sıkışık durumdayız, birçok kişi işini kaybediyor, ailesine zor bakıyor’ dediği tespit edildi. Bunun üzerine Demirci’nin ‘Anladım Enes’im biliyorum, az çok tahmin edebiliyorum. Allah yardımcımız olsun hepimizin kardeşim. Tedbiren takibi bırakmak zorundayım bu arada, anlarsın kardeşim’ diye cevap verdiği Kanter’in ise ‘Sorun değil abi’ dediği kaydedildi. Ayrıca Demirci’nin, darbe girişiminden 10 gün önce Enes Kanter ile Hakan Şükür’le telefonda görüntülü görüşme yaptığı belirtildi. Demirci ifadesinde söz konusu görüşmeyi Kanter’in kendisinden almış olduğu 100 bin dolar borcu planladığı tarihte ödeyemeyeceğini söylediğini, Şükür’le ise kendi sıkıntıları sebebiyle görüştüğünü iddia etti.