Gaziantep'te otobüs terminalinde yakalanan PYD/YPG'li  teröristin cep telefonunda İstanbul Eminönü haritası ile kırmızıyla işaretlenmiş Mısır Çarşısı görseli tespit edildi. 

26 Nisan'da Gaziantep  Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde durumundan şüphelenilen Suriyeli Kısar Al  Mohmmad (32), polislerin kendisini fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Kısa  süren kovalamacada yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.  Şüphelinin üst aramasında sahte olduğu değerlendirilen ve giriş çıkış mührü  bulunmayan pasaportla çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yapılan incelemede şüphelinin, sosyal paylaşım sitesinde, terör örgütü  PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yer aldığı fotoğrafı paylaştığı belirlendi.

Cep telefonundaki incelemelerde de PKK'nın Suriye'deki uzantısı  YPG'nin sözde simgesinin yer aldığı fotoğraflarla İstanbul Eminönü'nü gösteren  harita ve kırmızı kalemle tarihi Mısır Çarşısı'nın işaretlendiği görsel tespit  edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli  Mohmmad, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.