Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan dünkü önemli yurt içi olaylara ilişkin açıklamaya göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı'daki operasyonda 9 pompalı tüfek, 5 mutfak tüpü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi, el yapımı patlayıcı imha edildi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu gözaltına alındı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütünden kaçan terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kars'ın Kağızman ilçesinde iki el yapımı patlayıcı imha edildi, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde tespit edilen 4 sığınakta çok miktarda yaşam malzemesi bulundu. Hakkari'de tespit edilen sığınakta bulunan 3 el yapımı patlayıcı imha edildi. Şemdinli ilçesindeki arazi araması sırasında el telsizi bulundu.



- Üç farklı noktadan eş zamanlı saldırı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde biri ağır 7 askerin yaralandığı, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği saldırının arka planına ilişkin bilgilendirmeye göre, dün saat 22.00 sıralarında Güvendağı üs bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensupları, Gerki Tepe üs bölgesindeki görevlilerce tespit edildi. Bölgeye ivedilikle taarruz helikopterleri sevk edilirken, birliğin kontrolünde sağlanan temas saat 03.00'e kadar sürdü. 4 silah mevzisi, iki mağara ve iki sığınaktan oluşan 8 hedef, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen hava harekatıyla vuruldu.



Bölücü terör örgütü mensupları, sınır ötesindeki üç farklı istikametten eş zamanlı yaklaşmayı deneyerek saldırı girişiminde bulundu. Saldırıyı fark eden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan aramada çok sayıda roketatar ele geçirildi. Öte yandan, yılbaşından beri sınırın Irak tarafında 77, Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde 71 olmak üzere Hakkari ve çevresinde 148 terörist etkisiz hale getirildi.