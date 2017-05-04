Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Uşak polisinin gerçekleştirilen operasyonda geçen hafta 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 11 şüphelinin meslekten ihraç edilen öğretmenlerden oluştuğu öğrenildi.
Uşak’ta 11 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
04.05.2017 - 14:52 | Son Güncelleme: 04.05.2017 - 14:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uşak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.
Etiketler : Uşak,FETÖ,operasyon,adliye,
470321 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/470321.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER