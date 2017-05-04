Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Aksoy hudut karakolunda görev yapan güvenlik güçleri nöbet esnasında Suriye-Türkiye sınırını geçmeye çalışan 1 kişiyi fark ederek gözaltına aldı. Yapılan soruşturma kapsamında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan İ.Ç. isimli şahsın PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu belirlenirken, ifadesi alınan şahıs adli makamlara sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.