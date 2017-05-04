Edinilen bilgiye göre, Aksoy hudut karakolunda görev yapan güvenlik güçleri nöbet esnasında Suriye-Türkiye sınırını geçmeye çalışan 1 kişiyi fark ederek gözaltına aldı. Yapılan soruşturma kapsamında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan İ.Ç. isimli şahsın PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu belirlenirken, ifadesi alınan şahıs adli makamlara sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Suriye sınırında 1 PYD'li terörist yakalandı
04.05.2017 - 16:26 | Son Güncelleme: 04.05.2017 - 16:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD üyesi bir terörist güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aksoy hudut karakolunda görev yapan güvenlik güçleri nöbet esnasında Suriye-Türkiye sınırını geçmeye çalışan 1 kişiyi fark ederek gözaltına aldı. Yapılan soruşturma kapsamında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan İ.Ç. isimli şahsın PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu belirlenirken, ifadesi alınan şahıs adli makamlara sevk edildi.
Etiketler : pkk,pyd,terörist,sınır,yakalandı,
470353 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/470353.aspx
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