Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isparta merkezdeki Eski Sanayi Sitesi'ndeki izolasyon fabrikasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangında içerideki izolasyon malzemeleri yanmaya başladı. Büyüyen yangına Isparta Belediyesi ile çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.







Fabrikadaki işçiler hızla tahliye edilirken, olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, alevlerin diğer binalara ve fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.



