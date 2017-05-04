Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ataşehir’de kendisini suç örgütü lideri gibi tanıttığı ve ruhsatsız silah taşıdığı iddiası nedeniyle ‘Çerkes Cengiz’ lakaplı Cengiz Şıklaroğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Şüphelinin evinde yapılan aramada silah, av tüfeği ve fişekleri ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüpheli Şıklaroğlu, bugün öğle saatlerinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde Şıklaroğlu, “Evimde yapılan aramada 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet tabanca içerisinde şarjör ve şarjöre takılı vaziyette 8 adet 9 mm çaplı fişek, toplam 70 adet 7,65 mm fişek, toplam 90 adet 9mm fişek, ayrıca kutu içerisinde 25 adet 9mm fişek ve 2 adet değişik ibreli av tüfeği ile 1 adet içerisi boş olan kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ruhsatımda faturalı 3 adet tüfek kaydedilmiştir, ancak işlerimin yoğunluğu nedeniyle evimde ele geçirilen tüfekleri ruhsata kaydettiremedim, faturaları mevcuttur, ilerleyen zamanda dosyaya sunabilirim” dedi.

Geçmiş tarihlerde cezaevine girerken mafya karşıtı beyanlar verdiğini ve bu beyanlarından ötürü tehditler aldığını kaydeden Şıklaroğlu, “Bundan dolayı da kendimi korumak amacıyla annemlerin evinde bulunan eski paslanmış vaziyette dededen kalma tabancayı ve mermileri alarak evime getirdim. Yapılan aramalarda bu dededen kalma tabanca bulunmuştur. Üzerime atılı suçlamaları bu şekilde kabul ederim” şeklinde konuştu.

Savcılık, ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli buradaki ifadesinin ardından, “Sayı veya nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması taşınması” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.