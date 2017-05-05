Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

FETÖ’nün en büyük finansörü olan Akın İpek’le ilgili soruşturmanın FETÖ’cü polisler ve MASAK görevlileri tarafından maniple edildiği ortaya çıktı. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Musa Yücel tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’ne finans sağladığı gerekçesiyle Koza-İpek Holding soruşturması tamamlanmak üzere... 18 şirkete önce kayyum atanan daha sonra TMSF’ye devredilen soruşturmayla ilgili savcılık, dosya kapsamında elde ettiği bulgular doğrultusunda toplamda 130 klasör elde etti. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, iddianame yazım aşamasına geçti. Bu kapsamda FETÖ’nün çatı davasında tepe yöneticisi olduğu gerekçesiyle yargılanan firari Akın İpek hakkında FETÖ’nün finansörü olduğu gerekçesiyle dava açılacak.

DİREKT MÜDAHALE EDİLMİŞ

Soruşturmaya FETÖ’nün müdahale ettiği de ortaya çıktı. Soruşturmanın en başından beri görev alan ve şirketlerde arama yapıldığında yer alan 5 emniyet mensubundan 3’ü örgütün kripto haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı gerekçesiyle ihraç edildi. Savcılık soruşturmada daha önce İpek ailesinin ve şirketlerin para hareketlerini inceleyerek birçok rapor hazırlamıştı. Ancak, MASAK’ta da İpek soruşturmasında görev alan 4 kişiden 2’si ByLock kullancısı olduğu gerekçesiyle ihraç edildi. Bu kapsamda rapor hazırlanırken mali tablolar açısından rakamların az gösterildiği değerlendiriliyor.

MATERYALLER YOK EDİLMİŞ

Polislerin ve raporu hazırlayanların soruşturmayı maniple ettiği ve bilgileri Pensilvanya’ya aktardığı da belirtildi. Daha önce şirketlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilerde de yine suç unsuru tespit ettikleri bazı materyalleri yok ettikleri ifade edildi.