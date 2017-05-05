Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, daha önce ihraç edilen 3. sınıf emniyet müdürü gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde önceden belirlenen adrese operasyon düzenlendi.Operasyonda, gözaltına alınan 3. sınıf emniyet müdürü M.Ş, ifadesinin ardından hakkındaki soruşturmanın sürdüğü Siirt'te gönderildi.