Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, daha önce ihraç edilen 3. sınıf emniyet müdürü gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde önceden belirlenen adrese operasyon düzenlendi.Operasyonda, gözaltına alınan 3. sınıf emniyet müdürü M.Ş, ifadesinin ardından hakkındaki soruşturmanın sürdüğü Siirt'te gönderildi.
Eskişehir'de 3. sınıf emniyet müdürü FETÖ'den yakalandı
05.05.2017 - 13:54 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 13:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, daha önce ihraç edilen 3. sınıf emniyet müdürü gözaltına alındı.
Etiketler : FETÖ,eskişehir,
470611 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/470611.aspx
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