Malatya'da sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç, D.Y. ve H.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.E. ve E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
05.05.2017 - 14:56 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 14:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Etiketler : terör propagandası,
470628 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/470628.aspx
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