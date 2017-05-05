Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kıbrıs açıklarında sismik arama faaliyetinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa gemisinden, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) telsizden yaptığı "münhasır alan ihlali" uyarısına, Mehter Marşı ile karşılık verildi. AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 21 Nisan'da Akdeniz açıklarında sismik arama faaliyetlerine başlayan Barbaros Hayrettin Paşa gemisine, Rum yetkililer tarafından telsizle "Rum münhasır ekonomik alanında arama yapıldığı mesajını kabul edin" uyarısında bulunuldu. Bunun üzerine gemi mürettebatı da telsizden Rum yetkililere Mehter Marşı dinleterek karşılık verdi. Kıbrıs çevresinde çıkan doğalgazı, adanın tamamının zenginliği olarak görmeyen "münhasır alan ihlali" uyarısı video görüntülerine de yansıdı.