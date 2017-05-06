Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

FETÖ’nün, kumpas davaları olarak bilinen Ergenekon, Balyoz, askerî casusluk gibi soruşturmalar öncesinde bir “dava takip havuzu” kurarak hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Ankara Başsavcılığınca FETÖ’nün yargı ayağına ilişkin yürütülen soruşturmalar tamamlanmak üzere. Başsavcılık, bir dönem faili meçhul cinayetler soruşturmasını da yürüten eski Ankara Savcısı Mehmet Özgür hakkında FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapsi istenerek dava açtı. Davanın iddianamesinde, FETÖ’nün emniyet ve yargıdaki mensupları aracılığıyla devleti ele geçirmek için kendisine engel gördüğü isimlere kumpas kurduğu anlatıldı. İddianamede, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, MİT tırları, 17-25 Aralık soruşturmaları gibi birçok dava, FETÖ’nün kumpas davaları arasında olduğu belirtildi. Örgütün kumpas davalarından önce, imamlarına bir “dava takip havuzu” kurdurduğu ve bu havuza gelen bilgilerin birleştirilmesiyle kumpas davalarına zemin oluşturdukları anlatılan iddianamede, buna ilişkin bilgiler itirafçı savcı Mücahid Ünal’ın ifadesi ile desteklendi. Ünal “Ergenekon soruşturmalarının Ümraniye’de bir gecekonduda bulunan el bombalarıyla başladığını, bu Ümraniye’de bulunan el bombaları bilgilerinin dava takip havuzuna aktarıldığını, diğer gelen bilgilerle de parçaları dava takip havuzunda birleştirilerek Ergenekon operasyonlarının başlatıldığı ve bu şekilde dava takip havuzunun yararlı bir sistem olduğu anlatılıyordu” dedi.