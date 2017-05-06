Edinilen bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca FETÖ’ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinden alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan örgütün ‘mahrem imamı’ olduğu belirlenen öğretim görevlisi B.S., mühendis E.Ö., öğretmen M.A., N.K., R.Ç., S..Ö., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, emekli polis memuru K.K., ile ev hanımı N.B., ve Ö.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
FETÖ'nün 6 mahrem imamı tutuklandı
06.05.2017 - 11:50 | Son Güncelleme: 06.05.2017 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 ‘mahrem imamı’ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sakarya,
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