Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca FETÖ’ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinden alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan örgütün ‘mahrem imamı’ olduğu belirlenen öğretim görevlisi B.S., mühendis E.Ö., öğretmen M.A., N.K., R.Ç., S..Ö., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, emekli polis memuru K.K., ile ev hanımı N.B., ve Ö.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.