ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, ALES ilkbahar dönemi sınavının yarın 10.00'da başlayacağı hatırlatıldı.
Açıklamada şu uyarılara yer verildi:
"Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlanacaktır. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır."