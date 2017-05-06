Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün yurtlarına yönelik yapılan soruşturması kapsamında, söz konusu ayrıntı yurt imamı şüpheli Z.A.’nın itiraf dolu ifadesinde yer aldı. 17-25 Aralık’tan sonra seçim çalışmalarından önce yurtlarda kalan öğrencilerden ve kendisinden kimlik fotokopisi alınarak telefon hattı alındığını anlatan imam Z.A., “Benden sorumlu abinin getirdiği teknoloji işleriyle ilgilenen tanımadığım bir kişi ByLock programını telefona indirdiler. Aynı kişi yurtta ByLock programının nasıl kullanılması gerektiği konusunda bizlere seminer verdi” dedi. Ebru Karatosun