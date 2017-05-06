Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün yurtlarına yönelik yapılan soruşturması kapsamında, söz konusu ayrıntı yurt imamı şüpheli Z.A.’nın itiraf dolu ifadesinde yer aldı. 17-25 Aralık’tan sonra seçim çalışmalarından önce yurtlarda kalan öğrencilerden ve kendisinden kimlik fotokopisi alınarak telefon hattı alındığını anlatan imam Z.A., “Benden sorumlu abinin getirdiği teknoloji işleriyle ilgilenen tanımadığım bir kişi ByLock programını telefona indirdiler. Aynı kişi yurtta ByLock programının nasıl kullanılması gerektiği konusunda bizlere seminer verdi” dedi. Ebru Karatosun
FETÖ yurtlarda Bylock semineri vermiş
06.05.2017 - 15:19 | Son Güncelleme: 06.05.2017 - 15:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ elemanlarının örgütün kripto haberleşme programı olan ByLock’u kullanabilmeleri için yurtlarda seminer verdiği ortaya çıktı.
Etiketler : fetö,bylock,
470943 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/470943.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER