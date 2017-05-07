Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı, dijital oyunlarda yer alan islamofobi tehlikesine karşı önlemlerini arttırdı. Gençlerin ve çocukların İslamofobik öğeler içeren dijital oyunlar hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için “www.oyunlardaslamofobi.com” sitesini hayata geçiren Bakanlık, şimdi de bilgisayar oyuncularıyla iş birliği başlattı. Üretilen dijital oyunlarda, İslam dini ile ilgili olumsuz mesajlar gizlice verilirken, dini semboller ve kutsal mekânlar, oyuncuların çok fark edemeyeceği şekilde oyun içine yerleştiriliyor ve gizlice algı yönetimi yapılıyor. Bu algı yönetimine karşı harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı, oyuncuların oyunlarda gördükleri İslamofobik mesajları kaydetmelerini ve kendilerine göndermelerini istedi. 5 aylık süreçte oyunlarla ilgili 750 ihbar gerçekleşirken, oyun oynayanlar ve site ekibinin çalışmaları sonucunda 20 popüler dijital oyunda İslamofobik mesaj tespit edildi. Hazırlanan siteyi günlük ortalama 5 bin kişi ziyaret ederken, proje kapsamında hazırlanan “Dijital Oyunlarda İslamofobi” başlıklı bilgi kitapçığı Bakanlık tarafından yurt içi ve yurt dışındaki resmî ve özel kuruluşlara gönderildi.



20 popüler oyunda İslamofobik mesaj tespit edildi. Oluşturulan bilgi kitapçığı yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlara gönderildi.