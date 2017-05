Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin ANKARA - Referandum sonrasında gelen tepkiler üzerine koltuğunu korumak için parti içi hamleler yapmaya hazırlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı muhalefete hazırlanan eski genel başkan Deniz Baykal, Yalova milletvekili Muharrem İnce’nin il ve ilçe teşkilatlarında ilişkide olduğu kişilerin tespiti için talimat verdiği öğrenildi. Özellikle İnce’nin 19 İl başkanı ve 83 İlçe teşkilatı ile yakın diyalog halinde olduğuna dair bilgilerin gelmesi üzerine Kılıçdaroğlu’nun muhaliflerin Olağanüstü Kurultay taleplerini ertelemenin yollarını aradığı ve teşkilatların en az 17’sinde düzenlemeye gideceği belirtiliyor. CHP kulislerinde İnce ve Baykal ekibinin Kılıçdaroğlu’nu 24-25 Haziran’da olağanüstü kurultayı yapmaya zorlayacakları öğrenildi.



TEPKİLER ARTACAK

Bugün toplanacak olan CHP Parti Meclisinin (PM) çok hararetli geçmesi bekleniyor. Zira Kılıçdaroğlu’nun göreve getirdiği isimlerin dahi 16 Nisan referandumu sonrasındaki süreçte Kılıçdaroğlu’nun yüzde 49’u bir arada tutacak bir politik söylem geliştirememesinden yana şikayetçi oldukları ve kulislerde tepkilerin arttığı ifade ediliyor. PM’de yer alan 11 önemli isimde toplantıda tepkilerini doğrudan dile getirmesi bekleniyor.



BAYKAL KENDİSİ İÇİN ÇALIŞIYOR

FETÖ’nün bir kaset komplosu sonrası siyasette uzunca bir süre sessizliğe gömülen CHP’nin onursal Genel Başkanı Deniz Baykal’ın 2019’da CHP ve yüzde 49’un ortak bir aday çıkarması gerektiği yönündeki açıklaması sonrasında parti içinde ve siyasi kulislerde tartışmalar başlatırken, CHP içinde de Baykal’ın Abdullah Gül’ü işaret ederek yeni bir ‘Ekmeleddin İhsanoğlu’ tartışması oluşturup 2019 için kendisi için zemin hazırladığı düşünülüyor.



İKİSİ KOORDİNELİ Mİ?

CHP kulislerinde, Baykal’ın çıkışının ardından eski grup başkanvekili İnce’nin de eş zamanlı olarak parti içinde muhalefetin yeniden dizaynı için kolları sıvamasını “Baykal Cumhurbaşkanlığı adaylığı için İnce genel başkanlık için koordineli” yorumları yapılıyor.



“İNCE” TRAFİK SÜRÜYOR

Parti meclisinde ve teşkilatlarda baş gösteren huzursuzluk üzerine İnce’nin hangi teşkilatlarla iletişimde olduğunu mercek altına alan Kılıçdaroğlu’nun kurmayları, İnce’nin 16 Nisan’dan bu yana 4’ü büyük şehir statüsünde 19 il teşkilatı ve yöneticileri ile görüşmeler yaptığını tespit ettiği belirtiliyor. İnce’ye yakın isimlerden alınan bilgiye göre, 5 Haziran’a kadar İnce’nin en az 55 il başkanı ve teşkilataların önde gelen isimleri ile görüşme trafiğini sürdürmeyi hedeflediği belirtiliyor.



ZAMAN KAZANMA PEŞİNDE

Son günlerde teşkilatlardan gelen tepkiler üzerine Kılıçdaroğlu’nun kurmayları aracılığı ile bazı teşkilatlara “Erdoğan her an Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidebilir. Biz bu tartışmaları biraz beklemede tutmazsak Erdoğan’ın seçimi erkene alması durumunda hazırlıksız yakalanırız” mesajı yolladığı öğrenildi. Olağanüstü kurultayın kaçınılmaz olduğunun farkında olan Kılıçdaroğlu, referandum sonrası oluşan yoğun tepkilerin bir süre soğumasının beklenmesini istediği ayrıca İnce’nin irtibatta olduğu teşkilatlarda yeniden bir değerlendirme ile düzenlemelerin yapılmasını arzu ettiği ve muhalefetin her koşulda bastırması durumunda kurultayın 26-27 Ağustos’ta yapılması için zaman kazanmaya çalışacağı öğrenildi.



BÖKE DE YALNIZ BIRAKTI

Parti Meclisi toplantısından önce ekibin ağır toplarından ve Kılıçdaroğlu’nun sır küpü Selin Sayek Böke partideki görevlerinden istifa etti. Böke “Sosyal demokrat bir partide, parti yönetimlerinin görevi, parti kurullarına siyasi ve disiplin kararlarını dayatmak değil, partideki farklı fikirleri sağlıklı bir biçimde karar süreçlerine dahil etmek ve parti kurullarını etkin çalıştırmaktır” ifadesini kullandı Böke’nin istifası ile Kılıçdaroğlu ve A takımı, parti içi muhalefetin daha da sertleşeceği düşüncesinde.