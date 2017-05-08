Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Moldava ziyareti dönüşü, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"Parlamenter sistemin son başbakanı olarak ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Yıldırım, "İnandığım bir görevi yapmanın huzuru içindeyim. Memleket için güzel bir iş yapmanın rahatlığı içindeyim" yanıtını verdi.



Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile nelerin değişeceğini şöyle anlattı:



"Milli egemenlik gerçekten milletin eline geçmiş olacak. Yüzde 50’den fazla oy alamayan iktidara gelemeyecek. Bu da sürekli istikrar oluşturacak. Kriz değil uzlaşma olacak. Türkiye’nin birliği bütünlüğü sürekli olacak. Yeni sistemde partiler mutlaka büyük hedeflere yönelmek zorunda. Uçtaki siyasetler daha fazla merkeze yanaşacak, bunun da toplumsal barışa katkısı olacak."



BAYKAL'A TEPKİ

Yıldırım, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, "Abdullah Gül, yüzde 49'un cumhurbaşkanı adayı olabilir" açıklamasına da şöyle: tepki gösterdi: Baykal kimin adına kime makam dağıtıyor? Nezaketsizlik yaptı. Siyasette çok da hoş karşılanan bir şey değildir bu durum.



"YETERİNCE KARIŞIKLAR"

CHP'deki kurultay tartışmalarını da değerlendiren Yıldırım, "Önemli değişimlerden sonra CHP'de bu hep oluyor. Yeni bir durum değil. Zaten yeterince karışıklar. Bir de biz kalabalık etmeyelim" ifadelerini kullandı.



ÖNCELİK EKONOMİ

Başbakan, ekonomiyle ilgili de önemli mesajlar verdi. "Önceliğimiz ekonomi, seçim geçti artık geçim zamanı" diyen Yıldırım, 1-2 hafta içinde yeni ekonomi paketlerinin ele alınacağını açıkladı.