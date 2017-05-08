Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, makamında Bloomberg’in sorularını yanıtladı. Wikipedia’ya erişimin yasaklanmasına ilişkin konuşan Arslan, "Wikipedia’nın doğal yapısında var, herkes oraya bilgi aktarıyor. Bilgiyi aktarırken kişinin aktardığı bilginin doğru mu, yanlış mı olduğunu görme şansınız yok. Aktardıktan sonra görme şansınız var. Biz BTK marifetiyle bu bilginin yanlış olduğunu, ülkemiz adına kötü ithamlar içerdiğini ve kaldırılması gerektiğini birçok kereler konuştuk. Bu içeriği kaldırmadılar. Kaldırmadıkları zaman da bunun ülkemiz adına bir karalama kampanyasına dönüştüğünü ve ülkemize zarar verdiğini vurguladık. Buna rağmen kaldırmayınca da mahkeme bu yönde bir karar aldı, biz de kararı uyguladık. Mahkeme kararlarını herkes uygulamak zorunda. Uyguladıkları gün gereğini yaparız. Yine istiyoruz ki bu tip uygulamalarda çok daha hızlı kararlar alabilmek ve gereğini yapabilmek adına Türkiye’de bir temsilcilik açsınlar, her şirket gibi kanunlara uygun olarak burada görevlerini yapsınlar, biz de onları burada muhatap alalım. Mahkeme kararlarını uygulamazlarsa bu böyle devam eder. Kaldı ki mahkeme kararını uygulayıp yarın yine yanlış bilgi olur ve onu da kaldırmazlarsa yine gereğini yapmak zorundayız" dedi.

"KÖPRÜLERDE ÇİFT ÜCRETLENDİRME OLMAYACAK"

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde gişelerin kaldırıldığı ve serbest geçiş sistemine geçildiğini hatırlatan Arslan, "Daha sonra Mahmutbey gişeleri de kaldırdık. Şimdi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü serbest geçiş sistemine kavuşturuyoruz. Hedefimiz Temmuz ayında bu işi bitirmek. Yolun iki tarafına da plakaların okunduğu, geçişlerin kontrol altında tutulduğu, ücretlerin otomatik olarak kesildiği bir sistemi yapıyoruz. Böyle olunca insanlar yolun her iki tarafında da bu çalışmayı görüyor ve oradan çift yönlü ücretlendirme yapılabileceği yorumunu yapıyor. Böyle bir şey yok. Birinci köprüde de ikinci köprüde de herhangi bir şekilde çift yönlü ücretlendirmeye geçme gibi bir niyetimiz yok" açıklamasında bulundu.

Arslan, fiber altyapı için yapılan çalışmalara da işaret ederek, "Bizim kamu otoritesi olarak istediğimiz, bir atıl kapasite oluşmaması, ortak paydada buluşup ortak adımlar atmanın, milli menfaatlerimiz açısından da doğru olacağı, bu işin çok daha ekonomik şartlarda yapılacağı, bunun da kullanıcıya yansımasının çok daha uygun olacağı yönünde. Nüfusu 10 binin altında olan yerlerle ilgili zaten böyle bir zorunluluk getirdik" dedi.

Arslan, açıklamasında şunları kaydetti: "Adil kullanım noktası ile ilgili uygulanan kota konusunda hem hizmet verenleri hem alanları düşünerek dengeli uygulama yapmaya çalışıyoruz. Getirdiğimiz düzenlemelerde düşüşün kademeli olması gibi bir uygulama getirdik. Kamuoyunda bir söylem var; ‘bu uygulamayı getirdiler ama servis sağlayıcıları bununla ilgili bir ilave ücret uygulayacaklar’ şeklinde. Bu anlamda herhangi bir ilave ücretlendirme yapılmayacağı açıklandı. Hedefimiz, bu kademeli geçiş sonunda 2018 sonu itibariyle tamamen bunu kaldırmış olmak."

KANAL İSTANBUL

Kanal İstanbul için karma bir finans modeli oluşturulacağını anlatan Arslan, "Kanal İstanbul hem fonksiyonları hem de yerine getireceği hizmet anlamında çok önemli bir proje. Bu kadar büyük bir projeyi yapınca da ülkemizde bugün başarıyla uyguladığımız finans, iş birliği yöntemleri var. Bu kadar büyük bir projede, sadece o yöntemlerden birini değil, onlardan karma yeni bir model oluşturmak ve bu model çerçevesinde de bu kadar büyük bir projeyi başarılı bir şekilde uygulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"RUSYA’DAN CHARTER UÇUŞLAR HAZİRAN SONU 470’E ÇIKAR"

Charter uçuşlarının şu an tamamen sorunsuz devam ettiğini belirten Arslan, "Rusya’da 18 noktaya tarifeli seferler düzenliyoruz, yeni geçici noktalar da ilave edilerek bu sayı 26’ya çıkmış durumda. Bunun daha da artırılması adına yeni noktaların eklenmesi adına görüşmelerimiz devam ediyor. 2016 yılında haftalık Türk taşıyıcıların Rusya’ya gerçekleştirdikleri sefer sayısı 102 iken, sayı 365 olmuş durumda. Son müzakerelerle haftalık sefer sayısının Haziran 2017 sonu itibariyle de 470’e çıkarılması öngörülüyor" şeklinde konuştu.

"BAKÜ-TİFLİS-KARS HAZİRAN’DA BİTECEK"

Arslan, uluslararası taşıma koridorlarının tamamlayıcısı olan birçok projeyi yaptıklarını kaydederek, "Bakü-Tiflis-Kars Haziran’da bitecek. Pekin’den Londra’ya demiryolu taşımacılığını kesintisiz hale getirecek bir proje. Karayolunda da birçok projeyi gerçekleştiriyoruz. Çin’den çıkıp Avrupa’ya giden yük hareketini daha kısa mesafede hedef pazara ulaştırmanın olmazsa olmazı olan orta koridoru Bakü-Tiflis-Kars ile tamamlanmış olacak. Burada da lojistik merkezini çok önemsiyoruz. Şu anda 18 tanesi inşaatı devam edenlerle birlikte lojistik merkezimiz var 7 tanesi tamamlanmış durumda" dedi.

"LİSANS SÜRELERİ KONUSUNDA GEREKEN YAPILACAK"

Telekom lisans sürelerinin bir kısmının 2026’da bir kısmının da 2029’da bittiğine işaret eden Arslan, "Burada işin içindekilerinin de geleceğe yönelik pozisyonları bilmesi açısından karar almış olmak önemli. Zaman yaklaştıkça gerekli adımlar atılacak. O gün sektördeki gelişmeler de dikkate alarak gerekli kararları o zaman vermiş olacağız. Sonuçta bu sürenin yaklaştığını ve gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini de biliyoruz" açıklamasında bulundu.

"E-TİCARETTE HEDEFİMİZ 15 MİLYAR DOLAR"

E-ticaret konusuna değinen Arslan, "(PTT’nin elektronik para ihraç etmesine yönelik düzenleme) Dünyada 2.5 trilyon dolarlık bir e-ticaret pazarı var. Biz de bundan 2016 yılında 10 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirdik. Bu sene hedefimiz 15 milyar dolara çıkması. Bu çerçevede pazardan daha fazla pay alabilmemiz için PTT’nin kapasitesini arttırmaya ihtiyaç vardı. PTT’nin hareket kabiliyetini arttırdıkça, iş yelpazesini arttırdıkça bunu birçok alanda kullanma imkanı olacak biz bunu ülke içerisinde de uluslararası arenada da kullanacağız" dedi.