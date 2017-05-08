Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararlarıyla meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan 23 hakim ve savcıdan 5'i tutuklandı, 11'i adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman'ın koordinesinde, FETÖ/PDY'ye mensup olduğu iddia edilen hakim ve savcılara yönelik soruşturma çerçevesinde, meslekten ihraç edilen 6 savcı, 16 hakim ve 1 idari hakim gözaltına alındı.Bu kişilerden 16'sı, savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, bu şüphelilerden 5'inin, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmasına hükmederken, 11 şüpheliyi haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulayarak serbest bıraktı. 7 şüpheliyle ilgili işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi.Bu arada tutuklanan şüpheliler arasında bulunan Anadolu Sulh Ceza Hakimi M.Ö'nün, rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A ile avukat S.B'yi tutuklayan hakim olduğu öğrenildi.

Söz konusu hakimin, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediği ve bu kapsamda bazı anlatımlarda bulunduğu kaydedildi.Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında, haklarında soruşturma yürütülen şüphelilerin, HSYK'nın 107 hakim ve savcı ile ilgili aldığı ihraç kararından sonra yakalanması için İstanbul, Edirne, Kırklareli, Bursa, Kocaeli, Bilecik ve Sakarya'da çalışma başlatılmıştı.Gözaltına alınanlar arasında Anadolu Sulh Ceza Hakimi M.Ö. ve Bilecik Sulh Ceza Hakimi K.B, sorgu yaparken yakalanmıştı.