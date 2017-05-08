Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde HDP Marmaris ilçe binasında arama yaptı. Binada yasak yayın, dergi, gazete ve poster bulundu. Bunun üzerine HDP İlçe Eş başkanı A.İ., terör propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. A.İ.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.