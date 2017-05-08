Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Adliyesi'ndeki ağır ceza mahkemelerinde açılan dava duruşmalarına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca belirlenen başsavcıvekillerinin gireceği bildirildi. Bu uygulamanın ilk olma özelliği taşıdığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Bürosu, 4 Mayıs'ta yeni bir görevlendirme yazısı hazırlayarak, başsavcıvekillerine sundu.

Yazıya göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü davalarına başsavcıvekillerinin girmesi ve her bir başsavcıvekilinin görevlendirildiği davaya sürekli duruşma savcısı olarak katılması kararlaştırıldı.