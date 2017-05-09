Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buket Güven ANKARA - Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Macron’un seçim döneminde dış politikasını Türkiye düşmanlığı üzerine kurmamış ancak Ankara’ya sıcak mesajlar yollamamıştı. Türkiye’deki referandumun “otoriterleşme” yaşattığını söyleyen Macron, kendisinin cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Türkiye’nin Avrupa Birliği müzakerelerinde ilerleme olmayacağını da belirtmişti. Macron, Türkiye’nin AB üyeliği için gerekli şartların oluşmadığını, Türkiye’de son zamanlarda yaşananların da “Bu yönde olumlu bir gelişme olmadığını” mesajını vermişti. Türkiye’ye karşı kapıları tam olarak kapatmayan Macron, Türkiye ile Suriye konusunda ise işbirliği istiyor. Macron’un Türkiye ile işbirliği yapmak istediği alanlardan bir diğeri de ekonomi. Yeni cumhurbaşkanının, Fransız iş dünyasının talebi ile ikili ilişkilerde ağırlığı ekonomik ve ticari işbirliğine kaydırabileceği değerlendiriliyor. Ancak Macron, 24 Nisan’da yaptığı konuşmada “Ermeni soykırımının dünyada tanınması için mücadele vereceğini” de açıklamıştı. Macron, 24 Nisan’da “Komitas” adlı Ermeni müzisyen Soghomon Soghomonyan’ın heykeline çiçek bırakmış ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunmuştu. Bütün bunları dikkate alan Ankara, Macron’un zaferini ‘temkinli iyimserlikle’ karşıladı.