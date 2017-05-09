Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddianamede, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Millî Savunma Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü ile TRT çalışanı 65 kişi müşteki olarak yer alıyor. İddianamede, aralarında eski Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış’ın da yer aldığı 10’u sivil 534 şüpheli hakkında 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve değişik yıllarda hapis cezası talep edildi. Barış’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor da şüpheliler arasında yer aldı. Barış’ın talimatıyla eski Piyade Yarbay Ekrem Işık komutasındaki Muhafız Komando Taburunda görevli 124 askerin TRT’ye gönderildiği belirtilen iddianamede, bu taburla TRT’ye giden bir önceki Muhafız Alayı Komutanı eski Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor ve eski Kurmay Yarbay Ümit Gençer’in de yanlarındaki koruma uzman çavuşlarla TRT stüdyolarına girerek darbe bildirisini zorla okuttuğu bildirildi.



YAVERLERE ÖZEL GÖREV

Eski başyaver Ali Yazıcı’nın ise 15 Temmuz’dan bir gün önce diğer yaverlerle toplantı düzenlediği ortaya çıktı. Toplantıda Yazıcı’nın yaverleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın darbe girişiminin başladığı anda bulunma ihtimallerinin olduğu yerlere bizzat gitme görevini verdiği kaydedildi.