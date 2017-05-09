Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bu sabah 06 sularında 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurları tarafından Hakkari'nin Şemdinli İran hudut hattınca operasyon icra edildiğini bildirdi.

Operasyonda mayın el yapımı patlayıcı (EYP) araması esnasında teröristler tarafından tuzaklanan EYP'nin infilak ettiği belirtildi.

EYP'nin infilak etmesi sonucunda biri ağır olmak üzere üç askerin yaralandığı ifade edildi.

Yaralı askerlerin Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildiği ve tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.