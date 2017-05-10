Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin ANKARA

Türkiye, Irak’ın Kuzey batısındaki Sincar (Şengal ) kasabasında ve kırsalında terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinden dolayı Irak merkezi yönetimini daha önce 7 defa uyarmasına rağmen, Bağdat yönetimi PKK’ya Sincar ve Irak’ın diğer sorunlu bölgelerinde koruma kalkanı olmaya devam ediyor. Türkiye’nin Sincar’a yönelik başarılı bir hava operasyonu gerçekleştirmesinin ardından Bağdat yönetimi, bir adım ileri daha giderek PKK’nın Sincar’daki faaliyetlerini siyasallaştırdı. Ezidilerin tarihi yurdu Sincar’ı PKK’ya terk etmeyi hazırlanan Bağdat yönetimi, terör örgütüne mali ve askeri destek vererek Ezdi Demokrasi ve Özgürlük Partisi’ni (PADE) kurdurdu. Yani PKK Sincar’da artık Irak bayrağı sallayarak kanuni bir şekilde hareket edecek. Örgütün parti kurulumu için Irak merkezi yönetimden 400 bin dolar destek aldığı kaydediliyor. Irak’ta siyasi partiler yasasına göre, siyasi partilerin belli takvimler süreci içinde ve seçimlere katılımları doğrultusunda bütçeden destek alması mümkün iken, PKK’nın Sincar bölgesi için kurduğu PADE’ya kuralların dışına çıkılarak her dört ayda bir ödenmek şartı ile 400 bin dolar bütçe sağlanacağı belirtiliyor.

SİNCAR İLE SINIRLI KALACAK

Mevcut Başbakan İbadi’den önceki Irak Başbakanı Nuri el-Maliki’nin partisinin aracılığı ile Bağdat’da Nisan ayından buyana 7 görüşme gerçekleştiren PKK’nın Sincar bölge sorumlularının Bağdat’taki temaslar sonrasında Sincar bölgesi ile sınırlı kalacak olan PADE’nin kurulumu için izinlerin çıktığı kaydedildi. Örgütün PEDA partisinin Sincar’da silahlı koruma bulundurma hakkında yer alacak. Irak İçişleri Bakanlığı yetkilileri kaynakları, PADE’nın 300 silahlı koruma hakkına sahip olacağını, korumalar için bakanlığın bir bütçe sağlamayacağını ancak daha önce Şii paramiliter güç olarak bilinen Haşti Şabi gruplarına sağlanan mali ve siyasi imkânların verildiğini ifade etti. Diplomatik kaynaklar, Bağdat yönetiminin PKK’nın yeni partisi PEDA’ya meşru bir parti olarak tanımasının nedenini, Bağdat yönetiminin PKK’yı Sincar bölgesinin temsilcisi olarak görmesi ve Irak bayrağı ile bir kalkan oluşturma çabası olarak değerlendiriyor.