Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesi Tendürek Dağı Yılanlı tepesi mevkiinde 1. Mekanize Piyade Tugayı’na ait askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker yaralandı. Yaralı asker ambulans ile Van’a kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede operasyon başlatıldı.