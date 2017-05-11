Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

AK Parti’de 3. Olağanüstü Kongre için son hazırlıklar yapılırken, bir yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Merkezi’ndeki makam odası için partinin 8. katındaki tadilat devam ediyor. Tadilat kapsamında AK Parti Genel Merkezi’nin 8. katında yer alan, Başbakan Binali Yıldırım’ın kullandığı Genel Başkanlık makamının Cumhurbaşkanı Erdoğan için yenilendiği, Başbakan Yıldırım için ise 8. katta yeni bir makam odası yapıldığı belirtildi. Çalışmalar kapsamda Başbakan Yıldırım’ın danışmanlarından bazılarının odalarının başka yere taşındığı bildirilirken hem Cumhurbaşkanı’nın hem de Başbakan’ın makam odalarının sade olarak düzenlendiği belirtildi. Erdoğan ve Yıldırım partiyle ilgili kararları bundan böyle 8. katta birlikte alacak. MKYK ve MYK toplantıları da yine bu katta yapılacak.