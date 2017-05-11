Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de 46 puanla 6. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Antalyaspor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay, gözetiminde yapılan antrenman koşuyla başladı. Koşunun ardından kırmızı-beyazlı oyuncular ısınma hareketleri ve beşe iki top kapma mücadelesi gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden antrenmanda Çalımbay, oyunu sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu. Antrenman, savunma ve hücum oyuncularının ayrı gruplar halinde yaptığı çalışma ile sona ererken, çalışma bitiminde bazı futbolcular şut çalıştı. Şut çalışmasında kaleye bir ara Chico geçerken, kurtarışlar esnasında yaptığı akrobatik hareketlerle arkadaşlarını neşelendirdi.

Antalyaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı ter idmanından sonra hava yoluyla İstanbul'a gidecek.