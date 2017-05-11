İl Jandarma Komutanlığınca, Tendürek Dağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle karşılaşan güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.
Çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.
Ağrı'daki çatışmada 2 terörist öldürüldü
11.05.2017 - 16:06 | Son Güncelleme: 11.05.2017 - 16:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirdi.
İl Jandarma Komutanlığınca, Tendürek Dağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle karşılaşan güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.
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472514 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472514.aspx
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