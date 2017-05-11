İl Jandarma Komutanlığınca, Tendürek Dağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle karşılaşan güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.
Çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.