Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye ile Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacaklarını yeniden yapılandıran kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.



1997 MODEL ÖNCESİ ARAÇLAR HURDAYA AYRILIRSA BORÇLARI SİLİNECEK

Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması, 1997 öncesi araçların hurdaya ayrılması halinde borçlarının silinmesini ve Emlak Bankası'nın tasfiye sürecinden çıkarılmasını da içeren 17 maddelik teklif Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti.



MAYIS AYI ÖDEMELERİNİ KAPSAMIYOR

Yeni yapılandırmayla 70 milyar lira ödenmemiş vergi ve prim borcunun yapılandırılması beklenirken, bütçeye toplamda 4 milyar TL ek kaynak girecek.

Yeni yapılandırma, halihazırda borçlarını yapılandıranların mayıs ayındaki ödemelerini kapsamıyor.