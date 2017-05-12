Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terörizmin Finansmanı’ suçunu işledikleri değerlendirilen esnaf ve iş adamlarından oluşan şüphelilere yönelik olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda A.B., A.O.B., N.K., İ.H.G., N.B., N.K., S.G. ve S.Ü. isimli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.