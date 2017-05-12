Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terörizmin Finansmanı’ suçunu işledikleri değerlendirilen esnaf ve iş adamlarından oluşan şüphelilere yönelik olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda A.B., A.O.B., N.K., İ.H.G., N.B., N.K., S.G. ve S.Ü. isimli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kayseri'de iş adamlarına FETÖ operasyonu
12.05.2017 - 08:44 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 08:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasında 9 iş adamı hakkında gözaltı kararının verilmesinden sonra operasyon başlatıldı.
Etiketler : Kayseri,
472687 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472687.aspx
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