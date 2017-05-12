Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Güven, Twitter hesabından “Gözaltına alınıyorum” diye tweet attı. Güven’in neden gözaltına alındığına dair bir açıklama yapılmadı.
Gazeteci Oğuz Güven gözaltına alındı
12.05.2017 - 08:45 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 08:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven gözaltına alındı. Güven gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Etiketler : Oğuz Güven,
472688 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472688.aspx
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