Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven bu  sabah saatlerinde gözaltına alındı. Güven, Twitter hesabından “Gözaltına alınıyorum” diye tweet attı. Güven’in neden gözaltına alındığına dair bir açıklama yapılmadı. 