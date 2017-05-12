Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Güven, Twitter hesabından “Gözaltına alınıyorum” diye tweet attı. Güven’in neden gözaltına alındığına dair bir açıklama yapılmadı.