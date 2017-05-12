Ankara'da bir grup eylemci, KHK ile çalıştıkları üniversiteden ihraç edilen iki akademisyene destek olmak için Yüksel Caddesi'nde oturma eylemi yaptı. Eylemin yasal olmadığını belirten polis ekipleri, grubu dağılmaları yönünde uyardı. Uyarılara rağmen oturma eylemi yapmakta direnen gruba müdahale eden polis, 4 eylemciyi gözaltına aldı.
Başkent’te KHK protestosuna 4 gözaltı
12.05.2017 - 09:36 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 09:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkent’te Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) protesto eden gruba müdahale eden polis 4 eylemciyi gözaltına aldı.
Etiketler : Başkent,KHK,gözaltı,
472703 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472703.aspx
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