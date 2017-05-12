Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da bir grup eylemci, KHK ile çalıştıkları üniversiteden ihraç edilen iki akademisyene destek olmak için Yüksel Caddesi'nde oturma eylemi yaptı. Eylemin yasal olmadığını belirten polis ekipleri, grubu dağılmaları yönünde uyardı. Uyarılara rağmen oturma eylemi yapmakta direnen gruba müdahale eden polis, 4 eylemciyi gözaltına aldı.